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أخبار
المؤتمر نت - ترتبط ساعات الصوم بطول النهار، وهو أمر يعتمد على خطوط العرض، فكلما كانت الدولة أقرب إلى القطب

تعرّف على أوقات الصيام والإفطار في اليمن والدول العربية

المؤتمرنت -
تعرّف على أوقات الصيام والإفطار في اليمن والدول العربية
ينتظر المسلمون حول العالم حلول شهر رمضان المبارك لعام 2024، إذ تشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الاثنين القادم 11 مارس سيكون غرة الشهر الفضيل وبداية أيام الصيام.

وترتبط ساعات الصوم بطول النهار، وهو أمر يعتمد على خطوط العرض، فكلما كانت الدولة أقرب إلى القطب الشمالي في مثل هذا الوقت من السنة كانت ساعات الصوم أطول، وعلى العكس، كلما ابتعدت عن خط الاستواء باتجاه الجنوب كانت ساعات الصوم أقصر.

اليمن

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 05:00 صباحا والإفطار عند الساعة 06:13 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 04:38 صباحا والإفطار عند الساعة 06:17 مساء.

العراق

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 04:52 صباحا والإفطار عند الساعة 06:43 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 04:07 صباحا والإفطار عند الساعة 06:33 مساء.

السعودية

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 4:55 صباحا والإفطار عند الساعة 06:08 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 04:22 صباحا والإفطار عند الساعة 06:22 مساء.

البحرين

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 04:32 صباحا والإفطار عند الساعة 05:45 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 03:59 صباحا والإفطار عند الساعة 05:59 مساء.


الكويت

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 04:41 صباحا والإفطار عند الساعة 05:54 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 04:04 صباحا والإفطار عند الساعة 06:11 مساء.

قطر

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 04:29 صباحا والإفطار عند الساعة 05:41 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 03:57 صباحا والإفطار عند الساعة 05:54 مساء.

سلطنة عمان

يبدأ الصيام عند الساعة 05:02 في أول أيام شهر رمضان، والإفطار سيكون عند الساعة 06:14، فيما سيكون الصيام في آخر أيام شهر رمضان عند الساعة 04:32 صباحا، والإفطار عند الساعة 06:25.

الإمارات

تبدأ ساعات الصيام بأول أيام شهر رمضان المبارك في أوقات متقاربة في معظم الدول العربية، ففي الإمارات العربية المتحدة سيبدأ عند الساعة 05:14 صباحا، أما الإفطار سيكون عند الساعة 06:26 مساء، وسيكون بدء الصيام في آخر أيام الشهر عند الساعة 04:42 صباحا.

سوريا

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 05:20 صباحا والإفطار عند الساعة 06:36 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 04:34 صباحا والإفطار عند الساعة 07:00 مساء.

الأردن

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 05:28 صباحا والإفطار عند الساعة 06:42 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 04:48 صباحا والإفطار عند الساعة 07:02 مساء.

فلسطين

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 05:31 صباحا والإفطار عند الساعة 06:45 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 04:49 صباحا والإفطار عند الساعة 07:06 مساء.

لبنان

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 05:28 صباحا والإفطار عند الساعة 06:43 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 04:46 صباحا والإفطار عند الساعة 07:05 مساء.

ليبيا

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 05:32 صباحا والإفطار عند الساعة 06:45 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 04:54 صباحا والإفطار عند الساعة 07:03 مساء.

المغرب

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 06:21 صباحا والإفطار عند الساعة 07:35 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 05:42 صباحا والإفطار عند الساعة 07:53 مساء.

تونس

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 05:07 صباحا والإفطار عند الساعة 06:23 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 04:20 صباحا والإفطار عند الساعة 06:49 مساء.

الجزائر

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 05:48 صباحا والإفطار عند الساعة 07:04 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 05:04 صباحا والإفطار عند الساعة 07:28 مساء.

مصر

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 04:52 صباحا والإفطار عند الساعة 06:06 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 04:13 صباحا والإفطار عند الساعة 06:25 مساء.








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