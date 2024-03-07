المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 30 ألفاً و800

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 30 ألفاً و800 شهيداً، و72 ألفاً و298 مصاباً، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى ارتكاب قوات الاحتلال 9 مجازر بحق العائلات في القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 83 فلسطينيا، وإصابة 142 آخرين، فيما لايزال عدد من الضحايا تحت الركام.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة، منذ نحو 5 أشهر، متسببا بأكبر أزمة إنسانية في الأراضي المحتلة منذ عقود.