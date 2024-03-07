المؤتمرنت -

ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة إلى 7490

ارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 7490 منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 40 فلسطينياً ليلة الأربعاء/الخميس.



وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير، في بيان مشترك، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الأربعاء) وحتى صباح اليوم الخميس، 40 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال وأسرى سابقون، وتوزعت الاعتقالات في محافظات رام الله (وسط) وطولكرم ونابلس وجنين وقلقيلية (شمال).



وأشار إلى أن "من بين المعتقلين 4 سيدات بينهن الصحفية بشرى الطويل" التي اعتقلت عدة مرات وهي ابنة القيادي في حركة "حماس" جمال الطويل.



وأضاف البيان، إنه بذلك "يرتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 7490" منهم من تم الإفراج عنهم وآخرون مازالوا قيد الاعتقال.



يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في الضفة الغربية، ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات تخريب وتدمير في المنازل، ومصادرة الأموال والأجهزة المحمولة.