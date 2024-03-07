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المؤتمر نت - صنعاء تعلن صرف نصف معاش عبر مكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات

صنعاء تعلن صرف نصف معاش أغسطس

المؤتمرنت -
صنعاء تعلن صرف نصف معاش أغسطس
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، اليوم، صرف النصف الثاني من معاش شهر أغسطس 2020م للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات.

وأكد رئيس الهيئة ، إبراهيم الحيفي، استكمال الإجراءات المالية وضخ المبالغ النقدية إلى البريد والبدء بعملية الصرف اعتبارا من اليوم الخميس، داعيًا المتقاعدين ووكلاء المستفيدين للتوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق المطلوبة.

ونوه بكل الجهود التي ساهمت في تجاوز الصعوبات الناتجة عن مشكلة نقص السيولة بسبب نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن وتأخير دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين عن موعدها المحدد.

وأشار الحيفي إلى أن الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمر بشريحة المتقاعدين والتخفيف من معاناتهم جراء العدوان والحصار، تسعى جاهدة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها.








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