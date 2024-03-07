المؤتمرنت -

شرف يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسلامة والأمن "جيل ميشو".



جرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجمهورية اليمنية والأمم المتحدة.



وأكد وزير الخارجية أن السلطات المعنية بصنعاء حريصة على تقديم التسهيلات لكافة مكاتب منظمات وبرامج ووكالات الأمم المتحدة وكافة العاملين فيها، كما أنها حريصة على أمن وسلامة فرق منظمات الأمم المتحدة التي تتحرك في مناطق الجمهورية اليمنية.



ولفت إلى استقرار الوضع الأمني في المحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وما تتمتع به من بيئة أمان عالية تعرفها منظمات وبرامج ووكالات الأمم المتحدة.



من جانبه أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسلامة والأمن، عن تقديره للتعاون والتسهيلات التي تقدمها الجهات المختصة بصنعاء.