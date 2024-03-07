المؤتمرنت -

القسام توقع 20 جندياً إسرائيلياً في كمين محكم

قالت كتائب القسام، إنها نصبت كميناً محكماً لأكثر من 20 جنديا إسرائيليا في مدينة حمد بخان يونس جنوبي قطاع غزة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.



بدورها أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها استهدفوا 3 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف "التاندوم" والـ"آر. بي. جي"، بمدينة حمد في خان يونس.



وأضافت أن مقاتليها فجّروا مبنى -بالمنطقة ذاتها- فُخّخ مسبقا تحصنت به قوة إسرائيلية، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.



وقالت السرايا أنها قصفت تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في شارع 10 جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون.



وكشفت "السرايا" أنّ مقاتليها نفذوا أيضاً كميناً هندسياً برتل من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة جنوب شرق حي الزيتون داخل مدينة غزّة.



كما تواصل القوات المسلحة اليمنية، مساندة غزّة ومقاومتها وشعبها، من خلال عمليات مستمرة ضد الاحتلال سواءً في البحرين الأحمر والعربي أو بالاستهداف المباشر.