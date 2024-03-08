المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 8 مارس

في مثل هذا اليوم 8 مارس استهدف العدوان الأمريكي السعودي الأحياء السكنية والبنية التحتية في عدد من المحافظات ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير كبير.



ففي 8 ماري 2016، استهدف طيران العدوان الأحياء السكنية في منطقة مبلقة بمديرية عين في محافظة شبوة، ومديرية ميدي الحدودية في محافظة حجة.



وشن الطيران المعادي سلسلة غارات على منطقة ظمران وجبل الحاج في القبيطة بمحافظة لحج، ومنطقة مفرق شرعب ومنطقة المطار القديم غرب مدينة تعز.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان في محافظة صعدة ثلاث غارات على منطقة الصبة بمديرية الظاهر، وغارة على جبل مندبة بمديرية باقم، وأربع غارات على منطقة البقع بمديرية كتاف، فيما استهدف الجيش السعودي منطقة آل الشيخ بمديرية منبه بالصواريخ والمدفعية.



وشن طيران العدوان غارة على غرب مدارس العمري، وثلاث غارات على مديرية موزع في محافظة تعز، وغارتين على سوق مسورة وجبل يام وغارتين على جبل المنارة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، وخمس غارات على منطقة كهبوب في محافظة لحج.



طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية مستبأ في محافظة حجة، وغارة على شبكة الاتصالات في منطقة غليفقة بمديرية الدريهمي وثلاث غارات على مديرية الخوخة في محافظة الحديدة.



واستهدف مرتزقة العدوان بصورايخ الكاتيوشا مناطق متفرقة من مديرية صرواح في محافظة مارب، وشن طيران العدوان غارة على المديرية ذاتها، وست غارات على منطقة الربوعة في عسير.



وفي 8 مارس 2018، استشهد خمسة مواطنين في غارة شنها طيران العدوان بالقرب من سوق دهمش بمديرية زبيد في محافظة الحديدة، بينما استشهد مواطن وفقد آخرون جراء غارتين على إحدى المزارع في وادي زبيد.



واستهدف طيران العدوان هناجر دواجن بمديرية الجراحي، بينما شنت طائرة بدون طيار غارتين على مديرية جبل رأس في المحافظة نفسها.



وأصيب ستة مواطنين بينهم ثلاث نساء إثر غارات لطيران العدوان استهدفت خيام للبدو بمديرية حوث في محافظة عمران.



وأصيبت امرأتان وطفلة في قصف مدفعي شنه الجيش السعودي على مديرية شدا في محافظة صعدة، في حين أصيب مواطنان جراء قصف صاروخي على مديرية رازح.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على جبل شعير ومنطقة آل صبحان بمديرية باقم، وغارتين على مديرية مجز، وثلاث غارات على موقع الطلعة في نجران، وغارتين على معسكر فريجة بمديرية أرحب وثلاث غارات على منطقة المجاوحة بمديرية نهم في محافظة صنعاء.



وشن الطيران المعادي أربع غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب، وثلاث غارات على منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وغارتين على مزرعة مواطن بمديرية حيران وأكثر من 20 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب تسعة آخرين إثر استهداف طيران العدوان لمنزلهم بمنطقة مغربة قرحش بمديرية كشر في محافظة حجة، كما شن غارتين على سوق العبيسة وغارة على مدرسة بني مالك بالمديرية وأربع غارات على مديرية أفلح الشام.



وفي محافظة الحديدة، قصف المرتزقة بأكثر من 120 قذيفة مدفعية مزارع المواطنين وأماكن متفرقة في مديرية التحيتا، وبالعيارات الرشاشة مناطق متفرقة من مدينة الدريهمي، فيما استحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية جنوب غرب كيلو 16 بالمديرية.



واستهدف المرتزقة بالأسلحة الرشاشة الأحياء التجارية بجوار جولة موبايل في مدينة الحديدة، وبالمدفعية تجاه المطار.



وشن طيران العدوان غارتين على منطقة وادعة بمديرية الصفراء في محافظة صعدة.



وفي 8 مارس 2020، استشهد مواطنان إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان بمديرية المصلوب في محافظة الجوف، فيما شن الطيران ست غارات على مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف.



واستهدف طيران العدوان بأربع غارات مديريتي صرواح ومجزر في محافظة مأرب، واستهدف مدرسة درب الأشراف الأساسية الثانوية بالمديرية، ما أدى إلى تدميرها وتدمير ثلاثة منازل مجاورة ودمر بثلاث غارات إحدى المدارس في منطقة براقش.



وشن طيران العدوان خمس غارات على رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة، فيما استحدثت جرافة عسكرية للمرتزقة تحصينات في منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي، وتعرضت منطقة الجبلية بمديرية التحيتا لقصف بعدد من صواريخ الكاتيوشا من قبل المرتزقة.



واحترق منزل مواطن نتيجة قصف مدفعي للمرتزقة بأكثر من 25 قذيفة على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، كما قصفوا بخمس قذائف هاون شمال قرية الدحفش في أطراف مدينة الدريهمي بالتزامن مع تمشيط مكثف بالأسلحة المختلفة على بيوت الخباتية، واستهدفوا بـ 12 قذيفة هاون منازل وممتلكات المواطنين في مديرية الدريهمي.



وشن طيران العدوان سبع غارات على منطقتي العطفين والبقع بمديرية كتاف في محافظة صعدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان بمنطقة قحزة في مديرية صعدة، وشن الطيران العد غارة على مديرية الظاهر، وسبع غارات على منطقة الصوح قبالة نجران.



واستشهدت فتاة برصاص مرتزقة العدوان في منطقة الناصري بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، واستحدثوا تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بالمديرية نفسها، وقصفوا بـ 359 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وشن طيران العدوان 16 غارة على مديرية صرواح وغارة على مديرية مجزر وغارة على مديرية ماهلية في محافظة مأرب.



وفي 8 مارس 2022، استشهد مواطن وأصيب آخر بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا في محافظة صعدة ، فيما أصيب خمسة مواطنين بقصف مدفعي على منطقة الرقو، وخمسة خرين بقصف على منطقتي جرعاء وآل الشيخ بمديرية منبه.



واستهدف الجيش السعودي بقصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية رازح بالمحافظة نفسها، وشن الطيران أربع غارات مديرية كتاف وخمس غارات على الأجاشر قبالة نجران.



وشن الطيران المعادي غارة على حديقة 21 سبتمبر في أمانة العاصمة، وغارتين على منطقة السواد بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، و21 غارة على مديرية حرض، وغارة على مديرية حيران في محافظة حجة.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي ثلاث غارات على مديرية حيس ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصف المرتزقة بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



واستهدف طيران العدوان بثلاث غارات مديريتي الجوبة والوادي في محافظة مأرب، وشن غارة على مديرية الشرية في محافظة البيضاء وغارة على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران.