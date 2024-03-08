المؤتمرنت -

30878 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 30878 شهيداً و72402 إصابة، 72% منهم من الأطفال والنساء.



وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح خلفت 78 شهيداً و104 مصابين.



وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 120 شهيد وجريح ومفقود، إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 60% من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة.