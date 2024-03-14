المؤتمرنت -

6 شهداء و83 مصاباً بنيران إسرائيلية في غزة

استشهد 6 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات، مساء الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على تجمع للفلسطينيين عند دوار الكويت في غزة، أثناء انتظارهم وصول مساعدات إغاثية، ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 83 آخرين، جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي في المدينة.



كما استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون، في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب أخرون في رفح جنوب القطاع، نتيجة قصف الاحتلال مركبة في خربة العدس.



وكانت وزارة الصحة بغزة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 31 ألفا و272 شهيدا، و73 ألفا و24 جريحا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال، ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، عشر مجازر ضد العائلات الفلسطينية في غزة، راح ضحيتها 88 شهيدا، و135 جريحا.