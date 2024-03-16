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أخبار
المؤتمر نت - نصائح لتخفيف الحموضة بشهر الصيام

نصائح هامة لتخفيف حموضة المعدة في شهر الصيام

المؤتمرنت -
نصائح هامة لتخفيف حموضة المعدة في شهر الصيام
رمضان هو شهر الصيام، ولكنه أيضا مرتبط بإعداد الأكلات والوصفات المختلفة، ومائدة شهر رمضان في العالم العربي تكون عامرة بكل ما لذ وطاب، ولذلك تكثر مشاكل المعدة.

وفي هذا السياق، كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن نصائح لمواجهة الحموضة فى شهر رمضان، عن طريق تجنب تناول الأطعمة المقلية والحارة والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون مثل الأطعمة المصنعة، والحلويات الدسمة عالية السكريات، والأطعمة المليئة بالتوابل والبصل والثوم.

تقول وزارة الصحة والسكان إنه يفضل تقليل استهلاك مصادر الكافيين كالقهوة والشوكولاتة والمشروبات الغازية، مع تناول وجبات صغيرة الحجم، مشيرة إلى أنه يجب تناول الطعام ببطء مع المضغ الجيد بالإضافة إلى تجنب النوم بعد تناول الطعام مباشرة، حيث يجب الفصل بينهما من 3 إلى 4 ساعات على الأقل.

وتنصح الوزارة بإتباع طرق صحية للطهي كالشوي، أو السلق، أو الطهي على البخار، مع تجنب الإكثار من تناول المخلل وبعض الفواكه مثل العنب والجريب فروت، والبرتقال، والأناناس، والطماطم.

ولفتت الصحة المصرية في منشور إلى أن الإقلاع عن التدخين والكحوليات وإنقاص الوزن من العوامل التي تساعد على تجنب الإحساس بالحموضة خلال الشهر.

وبحسب موقع Daily Medical Info هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تقلل من حدوث الحموضة بدلاً من اللجوء للعلاج الدوائي منها:

- عصير الكرنب: تناول ملعقتين من عصير الكرنب قبل الطعام يقلل من حدوث الحموضة.

- الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12، وحمض الفوليك، تقلل من الحموضة.

- الزنجبيل: أظهرت بعض الأبحاث العلمية دور الزنجبيل في مقاومة الحموضة وعلاج قرحة المعدة.*وكالات








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