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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 31 ألفاً و726 شهيداً، و73 ألفاً و792 مصاباً

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 31726

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 31726
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 31 ألفاً و726 شهيداً، و73 ألفاً و792 مصاباً.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان لها اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 81 شهيداً و116 مصاباً.

وأكدت الوزارة أن عدداً من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال جرائمها في غزة رغم دخول شهر رمضان المبارك، في إطار عدوانها المدمر الذي تشنه على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتسبب العدوان الإسرائيلي في كارثة إنسانية غير مسبوقة بغزة ودمار هائل في المنازل والبنى التحتية، ونزوح نحو مليون فلسطيني، من أصل 2.3 مليون هم عدد سكان القطاع.








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