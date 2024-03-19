المؤتمرنت -

شهداء في قصف إسرائيلي وسط وجنوب غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، الليلة، جراء تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح.



وأضافت أن مواطنين وطواقم إنقاذ انتشلوا جثامين الشهداء والجرحى ونقلوهم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.



وفي مدينة رفح جنوب القطاع، استشهد 14 فلسطينياً وأصيب آخرين بجروح جراء قصف طيران الاحتلال منزلين وشقة سكنية في مناطق مصبح، وخربة العدس، وحي الجنينة.



ويواصل الاحتلال عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الرابع والستين بعد المئة على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض، في وقت تعاني فيه غزة من شح في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود جراء قيود الاحتلال، ما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة.