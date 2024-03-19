المؤتمرنت -

31819 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 31 ألفاً و819 شهيداً و73 ألفاً و934 مصاباً، منذ 7 أكتوبر الماضي.



وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 93 شهيداً و142 مصاباً.



وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتواصل على قطاع غزة برا وبحرا وجوا لليوم الـ165 على التوالي، الأمر الذي تسبب بالمزيد من المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، خاصة في شهر رمضان المبارك.