المؤتمرنت -

الأرصاد يحذّر: أمطار ورياح وأجواء حارة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات فيما تكون الأجواء حارة في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، تعز وإب.



ووفقاً للمركز، ستكون الأجواء حارة أثناء النهار في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية مع درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 32 – 38 درجة مئوية.



في حين ستكون الرياح معتدلة السرعة مع هبات قوية قد تصل إلى 24 عقدة على الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن ومن المتوقع اشتداد سرعة الرياح أكثر خلال اليومين القادمين.



ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.



ونبه قاطني المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة، والصيادين ومرتادي البحر جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.