المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى نحو 32 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 31 ألفاً و923 شهيداً، و74 ألفاً و96 مصاباً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.



وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات، وصل منها للمستشفيات 104 شهداء و162 مصاباً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



يشار إلى أن غزة تتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ 166 يوما، دون أن يتمكن المجتمع الدولي من وقف آلة الحرب التي فتكت بكل شيء في القطاع، وحولته إلى منطقة منكوبة.