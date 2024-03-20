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أخبار
المؤتمر نت - 5 عصائر تمنع انسداد القلب والجلطات

في رمضان.. 5 عصائر طبيعية تمنع انسداد القلب والجلطات

المؤتمرنت -
في رمضان.. 5 عصائر طبيعية تمنع انسداد القلب والجلطات
تعد انسدادات القلب والجلطات الدموية من المخاوف الصحية الخطيرة، التي يمكن أن تؤدي إلى حالات تهدد الحياة، إلا أن إحدى طرق الوقاية من هذه المشكلات هي تضمين بعض العصائر الصحية في النظام الغذائي.

وتشمل القائمة خمسة أنواع من العصائر الطبيعية التي تعد مفيدة بشكل عام لكنها لا تشكل بأي حال من الأحوال بديلاً عن الرأي الطبي المؤهل، وفقاً لما ورد في تقرير مختصر نشره موقع DNA India.

1. عصير الرمان
إن عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وخفض ضغط الدم. كما أنه يحتوي على مركبات قد تساعد في منع تكون جلطات الدم.

2. عصير التوت البري
يتميز عصير التوت البري الطازج باحتوائه على كميات مناسبة من مضادات الأكسدة والفلافونويد، التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة القلب. كما أن عصير التوت البري الطازج معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. عصير البرتقال
إن عصير البرتقال غني بفيتامين C والبوتاسيوم، وهي عناصر غذائية مهمة لصحة القلب. ويمكن أن يساعد أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

4. عصير الجزر
يحتوي عصير الجزر على نسبة عالية من البيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب من التلف. كما أنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة القلب بشكل عام.

5. عصير الشمندر
إن عصير الشمندر، المعروف أيضًا باسم البنجر، معروف بقدرته على تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم وزيادة معدلات الأكسجين للخلايا. ويعد تناول عصير الشمندر مهمًا لتحسين أداء الدورة الدموية بشكل عام.*وكالات








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