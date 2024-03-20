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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وصول 1744 مهاجر أفريقي إلى اليمن، خلال فبراير الماضي

وصول 1744 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال فبراير

المؤتمرنت -
وصول 1744 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال فبراير
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وصول 1744 مهاجر أفريقي إلى اليمن، خلال فبراير الماضي.

وقالت المنظمة في تقرير حديث، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، سجلت خلال فبراير الماضي دخول 1744 مهاجرًا إلى اليمن، بزيادة أقل من واحد بالمائة مقارنة بالشهر الماضي (1737).

وأشارت إلى أن جميع القادمين كانوا من الصومال، دخلوا اليمن عبر سواحل محافظة شبوة.

ووفقاً للإحصائية الأممية فقد ارتفع إجمالي عدد المهاجرين الأفارقة إلى اليمن خلال الشهرين الأولين من العام الجاري إلى 3481 مهاجراً.








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