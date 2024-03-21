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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وهبوب رياح نشطة إلى قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب، خلال الـ24 ساعة القادمة

أمطار ورياح قوية.. وتحذير مهم للصيادين

المؤتمرنت -
أمطار ورياح قوية.. وتحذير مهم للصيادين
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وهبوب رياح نشطة إلى قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة وإب وقد تشمل أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي.

ومن المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 24 عقدة.

وذكرت النشرة أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي / ريمة : 1.1ملم، المحويت : 0.2، الحديدة- الكدن : 0.1، وهطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة صنعاء تراوحت بين 0.8 - 07.5 ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة على محافظات حجة، عمران، صعدة وسهل تهامة، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين في المرتفعات الغربية المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الاودية أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه الصيادين ومرتادي البحر في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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