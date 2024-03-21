المؤتمرنت -

اجتماع هـام للبنك المركزي في صنعاء

عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم بالعاصمة صنعاء، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الإدارة - محافظ البنك هاشم إسماعيل، وبحضور أعضاء المجلس.



ووقف الاجتماع على الجهود التي بذلها البنك المركزي اليمني، خلال الفترة الماضية، في العمل على حل مشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية التي نتج عنها مشاكل اجتماعية واقتصادية، حيث ركزت جهود البنك على وضع حد لتلك المشاكل وما ترتب عليها.



وبارك اجتماع مجلس الإدارة تلك الجهود المستمرة والمثمرة في سبيل إنهاء معاناة المواطنين من تفاقم حالة التلف التي تعرضت لها العملة الوطنية.



كما عبر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني عن شكره الكبير لكافة أبناء الشعب اليمني على صبرهم المستمر تجاه مشكلة تلف العملة الوطنية، معتبراً تمسكهم بها صورةً من صور الصمود الشعبي في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي، الذي شن حرباً شرسة لاستهداف العملة الوطنية بعدة أشكال في إطار حربه الاقتصادية التي فشلت في إخضاع الشعب اليمني.