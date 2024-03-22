المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 22 مارس

في مثل هذا اليوم 22 مارس استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بغارات جوية وبرية المدنيين والبنية التحتية في مختلف المحافظات ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد منهم وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.



ففي 22 مارس 2016، أصيب عدد من المواطنين وتضررت عشرات المنازل ومستشفى اليمن الدولي إثر أربع غارات شنها طيران العدوان على تبة سوفتيل شرقي مدينة تعز ، كما شن سلسلة غارات على حي الجحملية والقصر الجمهوري، ما أدى إلى وقوع أضرار في عشرات المنازل في تلك الأحياء التي شهدت عمليات نزوح جماعي للمواطنين من منازلهم.



طيران العدوان شن أيضا غارات على منطقة الردف بمديرية الوازعية ومنطقة الضباب وجبل الهان غربي مدينة تعز ما أسفر عن تضرر أراضٍ زراعية ومنشآت وسيارات.



واستهدف الطيران المعادي بغارتين منطقة النهدين بمديرية السبعين في أمانة العاصمة أسفرتا عن أضرار بليغة بالممتلكات العامة والخاصة، وشن أربع غارات على جبل الصمع بمديرية أرحب في محافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار بليغة في مراعي الأغنام.



وشن طيران العدوان خمس غارات على مطار الحديدة الدولي، وأربع غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب، وغارتين على مديرية عسيلان في محافظة شبوة واستهدف الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف طيران العدوان بأربع غارات منطقة يحيص بمديرية أرحب في محافظة صنعاء خلفت أضراراً بليغة في مزارع المواطنين وممتلكاتهم.



وشن طيران العدوان غارتين على منطقة المخدرة وغارة على جبل هيلان بمديرية صرواح في محافظة مأرب، وغارة على ساحل مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، وغارة على منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر، وغارتين على منطقتي مندبة وآل صبحان بمديرية باقم في محافظة صعدة، في حين شن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف ممتلكات المواطنين في مناطق متفرقة من مديرية منبه.



وفي محافظة تعز شن الطيران المعادي ثلاث غارات على منطقة الأحيوف بمديرية الوازعية، وغارة على مدارس العمري بمديرية ذوباب، وألقى قنبلة عنقودية على جبل النار بمديرية المخا.



وفي 22 مارس 2018، استشهد عشرة مواطنين أغلبهم نساء وأطفال وأصيب خمسة آخرين بغارتين شنهما طيران العدوان على منزل المواطن تركي سالم جابر بمنطقة آل عامر بمديرية غمر في محافظة صعدة.



واستشهد مواطنان وأصيب ثالث بغارة لطيران العدوان على ناقلة محملة بالحطب في الخط العام بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة، وشن أيضاً ست غارات على مناطق متفرقة بالمديرية نفسها، وغارتين على منطقة الجبانة بمديرية الحالي، وغارتين على القاعدة البحرية.



وشن طيران العدوان غارتين على جبل شيفان والحويمي بمنطقة كرش في محافظة لحج، وغارة على تبة التلفزيون بأمانة العاصمة صنعاء، وغارتين على وادي جارة في جيزان، وغارة على موقع الطلعة في نجران.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد طفل وجرح ثلاثة آخرين بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات طيران العدوان في منطقة ذو مقطيب بمديرية قفلة عذر في محافظة عمران.



وفي محافظة صعدة، شن طيران العدوان غارتين على منطقة العشاش وثلاث غارات على مناطق متفرقة بمديرية كتاف، وعشر غارات على مناطق متفرقة بمديرية الظاهر، وغارتين على مديرية شدا الحدودية، وخمس غارات على مناطق متفرقة بمديرية باقم.



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي شنه الجيش السعودي منازل ومزارع المواطنين في مديريتي رازح وباقم.



أما في محافظة الحديدة، قصف المرتزقة بعشر قذائف هاون وبمختلف الأسلحة الرشاشة مدينة الدريهمي، وبتسع قذائف مدفعية وبالمعدلات المختلفة قريتي الزعفران ومحل الشيخ في منطقة كيلو 16، وبالمدفعية والرشاشات باتجاه قريتي الشجن والكوعي في مديرية الدريهمي، وباتجاه الواحة والاتحاد والمطار وشارع الخمسين بمدينة الحديدة.



واستهدف المرتزقة بالمدفعية وبمختلف الأسلحة الرشاشة مناطق متفرقة بمديرية حيس، وقصفوا بأكثر من 15 قذيفة مدفعية والعيارات الرشاشة مناطق متفرقة في الجبلية بمديرية التحيتا.



وفي 22 مارس 2020، أصيب طفلان بنيران المرتزقة في قرية الناصري بعزلة السويق بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، واستهدفوا بقذائف المدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة منطقة الجبلية في المديرية، وشمال حيس، كما قصفوا جنوب حيس بـ 21 قذيفة مدفعية.



وقصف المرتزقة بـ 15 قذيفة هاون سيتي ماكس والدفاع الجوي، واستهدفوا منطقة الجاح في مديرية بيت الفقية بسبع قذائف هاون، وتضرر عدد من منازل المواطنين في قرية الشجن بمديرية الدريهمي نتيجة قصف صاروخي ومدفعي للمرتزقة.



واستهدف المرتزقة رقابات كيلو١٦ والمنظر والخامري، وبـ١٨٣ قذيفة مدفعية وصاروخاً، وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في المحافظة.



وشن طيران العدوان 34 غارة على مناطق متفرقة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف خلّفت أضرارا في ممتلكات المواطنين.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، واستهدف بـ17 غارة مديرية صرواح وبثلاث غارات مديرية مدغل في محافظة مأرب خلفت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة.



وسقطت قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على منزل مواطن في حي خالد بن الوليد بمديرية الحالي في محافظة الحديدة، كما قصفوا بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة.



وشن طيران العدوان غارة على مطار صنعاء الدولي وغارة على منطقة بني حسن مديرية عبس في محافظة حجة.



وفي 22 مارس 2022، أصيب ثلاثة مواطنين بنيران الجيش السعودي في منطقتي الرقو وآل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.



واستشهدت امرأتان وأصيب رجل ونفق عدد كبير من المواشي جراء غارة لطيران العدوان استهدفت بدواً رحل في منطقة ملاحا بمديرية المصلوب في محافظة الجوف.



وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي خمس غارات على مديرية حيس ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة.



وشن طيران العدوان ست غارات على مديرية حرض في محافظة حجة.