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المؤتمر نت - ضبط مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة، 928 مخالفة تموينية وسعرية بمختلف مديريات الأمانة خلا

إحالة 140 مخالفة سعرية الى النيابة

المؤتمرنت -
إحالة 140 مخالفة سعرية الى النيابة
ضبط مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة، 928 مخالفة تموينية وسعرية بمختلف مديريات الأمانة خلال الفترة من 15 شعبان حتى 12 رمضان.

وأوضح مدير مكتب الصناعة في الأمانة ماجد السادة، أن عملية ضبط المخالفات تمّت خلال حملات ميدانية نفذتها اللجان الرقابية التابعة للمكتب وفروعه بالمديريات، والتي استهدفت تسعة آلاف و990 منشأة تجارية.

وأشار إلى التزام ستة آلاف و782 منشأة تجارية، وتوزيع ألفين و202 تعميماً على المنشآت والمحلات المستهدفة في إطار خطة المكتب لتحقيق الاستقرار السعري والتمويني وحماية المستهلك من الغش التجاري.

وأفاد السادة، بأنه تم إحالة 140 مخالفة تجارية إلى النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات بحق عدد من المخالفات الأخرى.

ولفت إلى الجهود والأعمال التي قام بها مكتب الصناعة وفروعه منذ شهر شعبان، في ضبط المخالفات، والرقابة اليومية على الأسواق وتطبيق القوائم السعرية والحفاظ على الاستقرار التمويني ترجمة لتوجيهات قيادة وزارة الصناعة والسلطة المحلية بالأمانة.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن مدير صناعة صنعاء اليوم الجمعة تأكيده استمرار حملة الرقابة الميدانية على الأسواق بكافة مديريات أمانة العاصمة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات بحقهم








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