المؤتمرنت -

المؤتمر الشعبي العام يدين العدوان الامريكي ويؤيد أي خطوات للرد

دانت الأمانة العامة المؤتمر الشعبي العام واستنكرت بشدة العدوان الامريكي على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات اليمنية من خلال شن غارات جوية استهدفت العاصمة ومحافظة الحديدة ومناطق أخرى مساء أمس الجمعة .



وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر أن الاعتداءات الأمريكية انتهاك سافر لسيادة الجمهورية اليمنية وخرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة وكل الاعراف والمواثيق الدولية التي تحرم وتجرم شن أي عدوان من قبل دولة على أخرى .



وأشارت الأمانة العامة إلى أن الغارات الأمريكية التي تستهدف اماكن سبق استهدافها من قبل تحالف العدوان خلال السنوات الماضية هي دليل على فشل واشنطن ومن يتحالف معها ويساند موقفها الداعم للكيان الصهيوني في تحقيق أي إنجاز سوى ترويع المواطنين الامنين في منازلهم .



واعتبرت الأمانة العامة للمؤتمر الغارات الأمريكية محاولة بائسة ويائسة تحاول الضغط على صنعاء لإيقاف دعمها ومساندتها ومناصرتها للشعب الفلسطيني ولسكان قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة من قبل العدو الصهيوني وهو ما لن يتحقق لهم فالشعب اليمني وقيادته ماضون في موقفهم المبدئي والثابت في دعم فلسطين ومناصرة شعبها لأن ذلك واجب ديني وأخلاقي وإنساني .

وجددت الأمانة العامة مباركة المؤتمر الشعبي العام للإجراءات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية لمناصرة فلسطين وشعبها وتأييده لأي خطوات للرد على العدوان الامريكي على بلادنا وشعبنا باعتبار ذلك حقا تكفله له كل المواثيق والأعراف الدولية .