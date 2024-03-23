المؤتمرنت -

32142 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32 ألفاً و142 شهيداً و74 ألفاً و412 مصاباً.



وأضافت الصحة في غزة، في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، راح ضحيتها نحو 72 شهيدا و114 مصاباً.



وأوضحت أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ169 على التوالي، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، والذي أدى إلى تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية ونزوح قرابة مليون ونصف شخص من مناطقهم، حيث باتوا يعيشون في أوضاع صعبة بلا ماء ولا كهرباء، كما تمنع قوات الاحتلال وصول المساعدات إليهم.