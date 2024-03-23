السبت, 23-مارس-2024 الساعة: 08:51 م - آخر تحديث: 08:22 م (22: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 7740 منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينياً

7740 معتقلاً فلسطينياً بالضفة منذ 7 أكتوبر

المؤتمرنت -
7740 معتقلاً فلسطينياً بالضفة منذ 7 أكتوبر
ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 7740 منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينياً يومي الجمعة والسبت.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني -في بيان مشترك- إن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول ارتفعت إلى نحو 7740.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي بعد اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الجمعة وحتى صباح السبت 15 مواطنا على الأقل من محافظات الخليل، وبيت لحم، ورام الله، وطوباس، ونابلس.

وتابعت المؤسستان أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في أثناء حملات الاعتقال، ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، مما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت -إضافة إلى المعتقلين- 449 شهيدا ونحو 4750 جريحا، استنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: يونيسف: الأطفال أكثر ضحايا الحرب في غزة
فنون ومنوعات: سمية الخشاب تقاضي رامز جلال
أخبار: المؤتمر الشعبي العام يدين العدوان الHمريكي ويؤيد أي خطوات للرد
فنون ومنوعات: هند صبري: مبدئي في الحياة لا يتجزأ
مجتمع مدني: عوامل الخطر للسكتة القلبية المفاجئة
علوم وتقنية: إجراءات للحفاظ على البصر
أخبار: بيان هام لـ(السياسي الأعلى) ردا على غارات العدوان
عربي ودولي: 40 قتيل و100 جريح بهجوم في موسكو
أخبار: انفجارات عنيفة تهز أرجاء العاصمة صنعاء
أخبار: غارات أمريكية بريطانية جديدة على الحديدة
أخبار: إحالة 140 مخالفة سعرية الى النيابة
مجتمع مدني: أدعية اليوم الـ12 من شهر رمضان
عربي ودولي: مقتل 23 جندياً في كمين إرهابي بالنيجر
عربي ودولي: عدد الشهداء في قطاع غزة يتجاوز 32 ألفاً
اقتصاد: الذهب ينخفض في ظل ارتفاع الدولار
أخبار: حشد مليوني في صنعاء دعماً لغزة
أخبار: توقعات بهطول أمطار متفاوتة وأجواء حارة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 22 مارس
أخبار: السياسي الأعلى يشيد بالعمليات العسكرية
محافظات: حملة رقابية على محلات التمور بصنعاء
قضايا وآراء: السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
رياضة: منتخب اليمن يتعثر في تصفيات المونديال
أخبار: المؤتمر يهنئ حزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن بذكرى التأسيس
أخبار: اجتماع هـام للبنك المركزي في صنعاء
فنون ومنوعات: بريطانيات يحلقن رؤوسهن لهذا السبب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024