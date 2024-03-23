المؤتمرنت -

7740 معتقلاً فلسطينياً بالضفة منذ 7 أكتوبر

ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 7740 منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينياً يومي الجمعة والسبت.



وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني -في بيان مشترك- إن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول ارتفعت إلى نحو 7740.



وأوضح البيان أن ذلك يأتي بعد اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الجمعة وحتى صباح السبت 15 مواطنا على الأقل من محافظات الخليل، وبيت لحم، ورام الله، وطوباس، ونابلس.



وتابعت المؤسستان أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في أثناء حملات الاعتقال، ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.



ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، مما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت -إضافة إلى المعتقلين- 449 شهيدا ونحو 4750 جريحا، استنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.