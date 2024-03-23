المؤتمرنت -

اجتماع مشترك بصنعاء يناقش الوضع الوبائي

ناقش اجتماع مشترك بصنعاء اليوم ضم وزيري الصحة العامة والسكان والمياه والبيئة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور طه المتوكل والمهندس عبدالرقيب الشرماني، الوضع الوبائي لمرض الاسهالات المائية الحادة والتدخلات السريعة لمكافحته.



وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب وزير الصحة الدكتور مطهر المروني ووكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف عادل صالح بادر إلى الإجراءات العاجلة والضرورية للحد من انتشار الإسهالات المائية الحادة وتفعيل غرفة عمليات الطوارئ المشتركة في المحافظات والاستجابة الفورية من خلال حشد فرق طوارئ المياه والصرف الصحي وفقا للبلاغات والنتائج المخبرية.



واستعرض الاجتماع آلية التنسيق وتوحيد الجهود بين الوزارتين والجهات المختلفة من أجل مواجهة ومنع انتشار المرض، مؤكداً ضرورة معالجة المياه في محطات الصرف الصحي وعدم السماح للمزارعين بري مزروعاتهم بمياه الصرف غير المعالجة.



وشدد الاجتماع على أهمية فحص عينات مياه الآبار في المديريات المتأثرة وكلورة مياه السبيل والوايتات في المديريات المتأثرة، وتوحيد الجهود بين وزارتي الصحة والمياه ومكاتبهما لمواجهة ومنع انتشار الاسهالات المائية الحادة ورفع تقارير دورية وبشكل منتظم للفريق المشترك من الوزارتين عن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار المرض.



كما شدد المجتمعون على أهمية تكثيف التوعية والتثقيف الصحي المجتمعي حول مرض الاسهالات المائية الحادة وكيفية الوقاية منه والتعريف بأهمية الوقاية الشخصية وغسل الخضروات والفواكه جيدا قبل الأكل.