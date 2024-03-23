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أخبار
المؤتمر نت - سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 10 مخالفين من ملاك محطات الكهرباء الخاصة المخالفة

إحالة 10 تجار كهرباء إلى النيابة

المؤتمرنت -
إحالة 10 تجار كهرباء إلى النيابة
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 10 مخالفين من ملاك محطات الكهرباء الخاصة المخالفة للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة والرافضين إلغاء الاشتراك.

وأوضح نائب مدير تنظيم ورقابة الأنشطة – مأمور الضبط القضائي بالوزارة صالح جابر، خلال لقائه العضو المناوب لنيابة التجارة والصناعة القاضي عادل الحداد، أن الوزارة سلمت النيابة خلال الأشهر الماضية أكثر من 800 ملف للمحطات المخالفة بأمانة العاصمة والمحافظات، متضمنة محاضر ضبط المخالفات المرتكبة من قبل ملاك المنشآت الكهربائية الخاصة.

وأشاد بالتعامل المسؤول من قبل وكيل وأعضاء النيابة في ضبط المخالفين لأسعار التعرفة أو إضافة أي مبالغ أخرى خارج التعرفة المقرة كالاشتراكات الشهرية وغيرها.

وأكد جابر حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون واللوائح، وضرورة التزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم أخرى.. مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع النيابة العامة بصدد اتخاذ إجراءات حاسمة أمام المحكمة لضبط المخالفين وإصدار الأحكام المناسبة بحقهم وفقا للقانون.








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