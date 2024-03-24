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أخبار
المؤتمر نت - دولة عربية تسجل 4560 حالة طلاق في شهر واحد

دولة عربية تسجل 4560 حالة طلاق في شهر واحد

المؤتمرنت -
دولة عربية تسجل 4560 حالة طلاق في شهر واحد
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الثلاثاء، عن عدد حالات الطلاق في بغداد بشهر فبراير/ شباط الماضي في عموم البلاد، فيما أشار الى أن عدد حالات الطلاق بشهر شباط بلغ (4560) حالة”.

وحسب احصائية نشرها المجلس، أن “عدد حالات الطلاق في جميع المحافظات خلال الشهر الماضي بلغت (4560) حالة فيما بلغت حالات الطلاق في بغداد بلغ (2161) توزعت ما بين (1167) حالة في الكرخ و(994) حالة في الرصافة”.

وأشارت الاحصائية الى أن “عدد حالات الزواج بعموم المحافظات في الفترة نفسها بلغت (25793) حالة، فيما بلغت حالات الزواج في بغداد (8297) حالة توزعت ما بين (5217) حالة زواج في الرصافة و(3080) حالة زواج في الكرخ”.
- عراق أوبزيرفر








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