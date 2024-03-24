المؤتمرنت -

تغير مفاجئ في طقس اليمن.. والأرصاد يحذّر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على عدة محافظات، وهبوب رياح نشطة إلى قوية على السواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.



وحسب النشرة الجوية للمركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، البيضاء، الجوف، مارب والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة.



وقد تتوسع رقعة الأمطار خلال اليومين القادمين لتشمل الهضاب الداخلية حتى هضبة حضرموت والمهرة وكذا الصحارى والسواحل الشرقية.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



ومن المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية على جنوب الساحل الغربي والمناطق الداخلية منه ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تتراوح سرعتها بين 15- 30 عقدة.



وأفاد المركز بأنها هطلت أمطار متفرقة خلال الـ 24 ساعة الماضية على جنوب غرب الجوف، جنوب شرق عمران وشمال شرق صنعاء وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.



ودعا المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.



وحذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الشابورة المائية.



كما حذر الصيادين ومرتادي البحر جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.