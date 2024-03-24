المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 32 ألفاً و226

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 32226، أغلبهم من الأطفال والنساء و74518 مصاباً، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.



وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وراح ضحيتها 84 شهيداً و106 مصابين، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتواصل على قطاع غزة برا وبحرا وجوا لليوم الـ 170 على التوالي، الأمر الذي تسبب بالمزيد من المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، خاصة في شهر رمضان المبارك.