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المؤتمر نت - أنا مدمرة أنا ذراعي مش قادرة أحركه عاملة جبيرة في رجلي ورابطة ذراعي لمدة شهرين وده بتقارير طبية

سمية الخشاب تكشف تفاصيل اصابتها في برنامج رامز

المؤتمرنت -
سمية الخشاب تكشف تفاصيل اصابتها في برنامج رامز
كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن تفاصيل تعرضها لإصابات خطيرة في قدميها وذراعها، خلال مشاركتها في برنامج رامز جلال "رامز جاب من الآخر".

فقالت سمية الخشاب خلال حوارها مع برنامج ET بالعربي: "ليه الناس ساكتة ليه الناس تتأذى أنا مدمرة أنا ذراعي مش قادرة أحركه من مكانه، المفروض أكون عاملة جبيرة في رجلي ورابطة ذراعي لمدة شهرين وده بتقارير طبية من 3 دكاترة منهم واحد طبيب إنجليزي واثنان من مصر الموضوع مينفعش".

وتابعت قائلة: "برامج المقالب متاحة وعادي ومبررة ومفيش مشكلة بس ليه تأذيني ليه ناس كثير تتأذى مفيش أي مبرر يخلي حد ياذي حد لمجرد أنه يطلع ويشتهر ويعمل نجاحات ومشاهدات على حساب صحة الناس".

وأضافت سمية الخشاب: "صحتنا كنز ومفيش أغلى منها على فكرة واي كان اللي بيقولوا إني مضيت على ورقة أني موافقة على الملابسات، هو في حد يمضي أنه يتكسر وأن يعرض حياته للخطر، تتقدر بأية ولا بملايين الدنيا".








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