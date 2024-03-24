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المؤتمر نت - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، محاصرة مستشفيي الأمل وناصر في مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف عنيف

الاحتلال يواصل حصار مستشفيي الأمل وناصر في خانيونس

المؤتمرنت -
الاحتلال يواصل حصار مستشفيي الأمل وناصر في خانيونس
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، محاصرة مستشفيي الأمل وناصر في مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف عنيف.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن آليات الاحتلال بمختلف أنواعها تحاصر مستشفى الأمل، وتقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه، مضيفة أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد، ولا تستطيع الحركة نهائيا.

وأوضح شهود عيان أن القصف الجوي تركز جنوب وشرق مجمع ناصر، ومنطقة بطن السمين، بالإضافة إلى قصف مدفعي مستمر من مروحيات ومسيرات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

ولجأ آلاف النازحين إلى مستشفى ناصر، هربا من القصف الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة في غزة قالت في وقت سابق، اليوم، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عشرات المرضى والعاملين الطبيين في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة شمال القطاع الذي يخضع لحصار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أسبوع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 32 ألفا و226 شهيدا، و74 ألفا و518 جريحا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم.








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