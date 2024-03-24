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إجتماع تنظيمي لمؤتمر إب يناقش المستجدات ويثمن مواقف القيادة التنظيمية

ثمن إجتماع تنظيمي لرئيس واعضاء قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب ورؤساء فروع المؤتمر بالدوائر والمديريات، عقد مساء يوم السبت، مواقف القيادة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام وقيادة الدولة في مناصرة الشعب الفلسطينى الذي يتعرض لحرب إبادة من الاحتلال الغاصب.



وأيد الاجتماع التنظيمي لمؤتمر محافظة إب وبارك "الخطوات التي تقوم بها قواتنا المسلحة في ضرب الأهداف الصهيونية والأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر والعربي"، مندداً كذلك بالعدوان الأميركي البريطاني على اليمن.



وكان رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب، الشيخ عقيل حزام فاضل، أقام يوم السبت 23 مارس 2024م، مأدبة إفطار رمضانية لأعضاء قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة ورؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالدوائر والمديريات.



تلاها إجتماع تنظيمي عقد برئاسة رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة، جرى خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، ورفع الاجتماع التنظيمي أسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالمناضل الشيخ صادق بن امين أبو راس- رئيس المؤتمر الشعبي العام بهذه المناسبة.



وفي الاجتماع التنظيمي جرى مناقشة تفعيل عملية الاتصال والتواصل بين كافة قيادات وقواعد المؤتمر على مستوى المحافظة والمديريات والدوائر والمراكز التنظيمية.



كما ناقش الاجتماع الأحداث والمستجدات الجارية على الساحة الوطنية والإقليمية، مندداً بالعدوان الاسرائيلي المجرم على الشعب الفلسطينى وخاصة حرب الإبادة على قطاع غزه.