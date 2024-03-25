الإثنين, 25-مارس-2024 الساعة: 03:21 ص - آخر تحديث: 02:25 ص (25: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - اُستشهد 9 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على دير البلح

المؤتمرنت -
شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على دير البلح
اُستشهد 9 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون، مساء الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في دير البلح، ما أدى لاستشهاد تسعة فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

من جهة أخرى، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم، انقطاع الاتصال مع طاقمها في مستشفى الأمل بخان يونس، جنوبي قطاع غزة، جراء خروج موجة الاتصال اللاسلكي "VHF" عن الخدمة.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت مستشفى الأمل في وقت سابق من اليوم، وأغلقت بواباته بالسواتر الترابية، وأطلقت القنابل الدخانية تجاه مبانيه، لإجبار الطواقم الطبية والجرحى والنازحين على الخروج منه.

يذكر أن وسائل الاتصالات المختلفة، الأرضية والخلوية وخدمات الإنترنت، ما زالت مقطوعة عن محافظة خان يونس لليوم الـ72 على التوالي.

ويواصل الكيان الإسرائيلي عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، والذي خلف حتى الآن 32226 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و74518 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم، إضافة لدمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: كندا وكوستاريكا إلى "كوبا أمريكا"
عربي ودولي: ماكرون يحذر نتنياهو بشأن رفح
علوم وتقنية: شرب القهوة يقي من تكرار هذا المرض!
علوم وتقنية: تناول الخضراوات يؤدي للشعور بالسعادة
فنون ومنوعات: أصالة لأنغام: انقطعنا بس المحبة ما انقطعت
عربي ودولي: الاحتلال يحاصر مستشفى الأمل في خان يونس
فنون ومنوعات: الخشاب تكشف تفاصيل اصابتها في برنامج رامز
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق منخفضة 0.09%
عربي ودولي: 12 قتيلاً جراء عاصفة جنوب شرقي البرازيل
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 24 مارس
أخبار: استعدّوا.. منخفض جوي جديد يضرب اليمن
رياضة: إندريك يقود البرازيل للفوز على إنجلترا
رياضة: منتخب ألمانيا يكرر فوزه على فرنسا ودياً
فنون ومنوعات: دولة عربية تسجل 4560 حالة طلاق
رياضة: الأرجنتين تهزم السلفادور بثلاثية
أخبار: إحالة 10 تجار كهرباء إلى النيابة
علوم وتقنية: حظر(تيك توك) في الهند يخدم هذه الدولة
أخبار: اجتماع مشترك بصنعاء يناقش الوضع الوبائي
محافظات: تدشين حملة للرقابة على الأسعار في صعدة
اقتصاد: مكاسب جديدة تسجلها بورصة مسقط
عربي ودولي: يونيسف: الأطفال أكثر ضحايا الحرب في غزة
عربي ودولي: 7740 معتقلاً فلسطينياً بالضفة منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: 32142 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
أخبار: تحذير من أمطار متفرقة وأجواء حارة
أخبار: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 136
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024