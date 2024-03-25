المؤتمرنت -

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على دير البلح

اُستشهد 9 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون، مساء الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في دير البلح، ما أدى لاستشهاد تسعة فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.



من جهة أخرى، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم، انقطاع الاتصال مع طاقمها في مستشفى الأمل بخان يونس، جنوبي قطاع غزة، جراء خروج موجة الاتصال اللاسلكي "VHF" عن الخدمة.



وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت مستشفى الأمل في وقت سابق من اليوم، وأغلقت بواباته بالسواتر الترابية، وأطلقت القنابل الدخانية تجاه مبانيه، لإجبار الطواقم الطبية والجرحى والنازحين على الخروج منه.



يذكر أن وسائل الاتصالات المختلفة، الأرضية والخلوية وخدمات الإنترنت، ما زالت مقطوعة عن محافظة خان يونس لليوم الـ72 على التوالي.



ويواصل الكيان الإسرائيلي عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، والذي خلف حتى الآن 32226 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و74518 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم، إضافة لدمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة.