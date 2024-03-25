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أخبار
المؤتمر نت - تحذير للمواطنين في هذه المحافظات.. السيول قادمة فاستعدوا

تحذير للمواطنين.. السيول قادمة فاستعدوا

المؤتمرنت -
تحذير للمواطنين.. السيول قادمة فاستعدوا
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات، وهبوب رياح نشطة جداً على أجزاء من الصحارى الشمالية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة على أجزاء من محافظات ذمار، ريمة، إب، تعز، البيضاء، الضالع والمرتفعات في أبين ولحج.

ويُحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، الجوف، مأرب والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة وقد تمتد شرقاً لتشمل أجزاء من الهضاب الداخلية والصحارى.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ومن المتوقع أيضاً هبوب رياح نشطة جداً على أجزاء من الصحارى الشمالية تكون مثيرة للأتربة والرمال.

وأفاد المركز بأنها هطلت أمطار متفرقة خلال الـ 24 ساعة الماضية على أجزاء من محافظات صعدة، الجوف، عمران، صنعاء، تعز وإب وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

ودعا المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول ومن التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب أو الشابورة المائية.

كما حذر كبار السن والأطفال ومرضى الربو من الرمال والأتربة المثارة بفعل الرياح النشطة في المناطق الصحراوية.








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