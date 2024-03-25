المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 32333

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32 ألفاً و333 شهيداً، و74 ألفاً و694 مصاباً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.



وذكرت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، أن الاحتلال ارتكب، خلال الساعات الـ24 الماضية، 11 مجزرة في القطاع، أدت إلى استشهاد 107 أشخاص، وإصابة 176 آخرين.



وأكدت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



يشار إلى أن قطاع غزة يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 171 يوما، دون أن يتمكن المجتمع الدولي من وقف آلة الحرب التي فتكت بكل شيء في القطاع، وحولته إلى منطقة منكوبة.