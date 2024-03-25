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المؤتمر نت - ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة إلى 7770 منذ السابع من أكتوبر الماضي، عقب اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينياً ليلة الاثنين، بينهم طفل وأسرى سابقون

ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 7770

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 7770
ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة إلى 7770 منذ السابع من أكتوبر الماضي، عقب اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينياً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

وأوضح البيان أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله، وقلقيلية، فيما توزعت بقيتها على محافظات جنين والخليل وبيت لحم والقدس، مشيرا إلى أن عمليات الاعتقال رافقتها ممارسات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير واسع في المنازل.

يشار إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي قطاع غزة بعد مرور 171 يوما على العدوان والإبادة الجماعية في القطاع، حيث يرفض تزويد المؤسسات الحقوقية الدولية والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.








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