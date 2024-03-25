المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يواسي آل الحايطي

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن، برقية عزاء ومواساة عزاء ومواساه إلى الدكتور يحيى هزاع الحايطي، احد القيادات المؤتمرية، ونائب مدير عام مكتب الصحة بمحافظة عمران، وكافة آل الحايطي بمديرية عيال سريح بمحافظة عمران وذلك في وفاة والدته.



وفي برقية العزاء عبّر أمين عام المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب.



سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون"

