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المؤتمر نت - كشف مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، عن عدد ضحايا 9 أعوام من العدوان على اليمن، والذي بلغ 81 ألف و669 مدنياً ما بين شهيد وجريح

بالأرقام.. إحصائية 9 أعوام من العدوان على اليمن

المؤتمرنت -
بالأرقام.. إحصائية 9 أعوام من العدوان على اليمن
عقد مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية اليوم بصنعاء، مؤتمراً صحفياً استعرض خلاله إحصائية 9 أعوام من العدوان على اليمن الذي شنه ما سمي بالتحالف العربي بقيادة السعودية وبإشراف أمريكي منذ 26 مارس 2015م.

وخلال المؤتمر أشاد وزير حقوق الانسان في حكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، بدور المركز وغيره من المنظمات المحلية في مواكبة الأحداث ومناصرة القضايا العادلة للشعب اليمني.

وأكد أهمية الرصد والتوثيق لكل الجرائم التي تعرض لها اليمن من قبل تحالف العدوان السعودي الامريكي على مدى تسعة أعوام، حتى يأتي اليوم الذي ينتصر فيه اليمنيون لضحاياهم.

واعتبر القانون الدولي الإنساني أمريكي بامتياز كون الولايات المتحدة هي من تحركه وتوجهه أين ما تريد وكيفما تشاء، مشيرا إلى أن امريكا مستمرة في عدوانها حتى الآن ومؤخرا تم استهداف الصيادين ومواقع مدنية.

ولفت إلى أن الجرائم التي تعرض لها اليمنيون والجرائم التي ترتكب حالياً بحق أبناء الشعب الفلسطيني دليل على أن العدو واحد والهدف محاولة الاستحواذ والسيطرة على البلدان الإسلامية.

وأكد على ضرورة إنشاء تحالف عالمي لمواجهة الرأسمالية والامبريالية العالمية وقوى الشر والاستكبار وعلى رأسها أمريكا ومن معها.

من جانبه أوضح رئيس المركز أحمد ابو حمراء أن ضحايا العدوان من المدنيين بلغ 50 ألفا و25 شهيدا وجريح، إذ بلغ عدد الشهداء من المدنيين 18 ألفا و381 شهيدا، منهم 4 ألف و123 طفلا و2 ألف و486 امرأة و11 ألفا و772 رجل، فيما بلغ عدد الجرحى 31 ألفا و644 منهم 4 ألف و992 طفلا و3 ألف و57 امرأة و23 ألفا و595 رجلا.

وأشار ابو حمراء الى المنشآت الخدمية التي تعرضت للتدمير الكلي والجزئي، منها 613 ألفا و992 منزلا و186 منشأة جامعية و1 ألف و843 مسجدا و393 منشأة سياحية و427 مستشفى ومرفق صحي و1 ألف و331 مدارس ومركز تعليمي و146 منشأة رياضية و269 موقع أثري و63 منشأة اعلامية و12 ألفا و775 حقول زراعية.

وذكر ما تعرضت له عدد من البنية التحتية منها 15 مطار و16 ميناء و354 محطة ومولد كهرباء و7 ألف و940 طرق وجسور و647 شبكة ومحطة اتصال و3 ألف و332 خزان وشبكة مياه و2 ألف و155 منشأة حكومية.

وقال ابو حمراء أن المنشآت الاقتصادية نالها الكثير من الاستهداف والتدمير، منها 417 مصنعا و397 ناقلة وقود و12 ألفا و534 ناقلة وقود و484 مزارع دجاج ومواشي و10 ألف و801 وسيلة نقل و1 ألف و162 شاحنة غذاء و712 سوق و493 قارب صيد و1 ألف و43 مخزن أغذية و434 محطة وقود.








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