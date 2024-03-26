المؤتمرنت -

دارس يطلع على أنشطة الشركة اليمنية للغاز

اطلع وزير النفط والمعادن في حكومة تصريف الأعمال أحمد دارس، على أنشطة وبرامج الشركة اليمنية للغاز خاصة المتعلقة بالوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي.



وخلال الزيارة ناقش اجتماع عقد في الشركة برئاسة وزير النفط، العديد من المواضيع المتعلقة بمهام الشركة وإنجازاتها، وجهودها في توفير مادة الغاز المنزلي وتغطية احتياجات المواطنين في عموم المحافظات.



وفي الاجتماع بحضور نائب وزير النفط والمعادن - القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي، ومدراء الدوائر في الشركة، أكد الوزير دارس على أهمية التعاون لتوفير مخزون استراتيجي لمادة الغاز.



وأشاد بدور الشركة وجهودها في استقرار الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي، وقيام الشركة بإنشاء وتشغيل محطات الغاز في جميع المحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى.



من جانبه أوضح الواحدي أن الشركة بذلت جهودا كبيرة في توفير احتياجات المواطنين وفق آليات وبرامج مباشرة، بحيث يلمس الجميع استقرار الوضع التمويني لمادة الغاز في عموم المحافظات ولجميع القطاعات التي تعمل بالغاز.