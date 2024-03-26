المؤتمرنت -

أمطار رعدية وضباب.. وتحذير جديد للمواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات، وتشكل الضباب والشابورة المائية في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، الجوف، حضرموت وشبوة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج، عدن، أبين، البيضاء، مارب، المهرة، الحديدة والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة وتمتد شرقاً لتشمل الهضاب الداخلية والصحارى.



وقد تهطل أمطار متفرقة على السواحل الشرقية والجنوبية والغربية.



وأشار المركز إلى احتمال تشكل الضباب والشابورة المائية في المرتفعات الجبلية عموماً والهضاب الداخلية.



ولفت إلى رياح نشطة السرعة على أجزاء من المناطق الصحراوية الشمالية والغربية مثيرة للأتربة والرمال.



وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ ذمار : 46.0 ملم، ذمار ـ رصابة : 38.6، إب ـ بعدان : 19.2، إب : 12.5، صنعاء ـ حدة : 10.0، ريمة : 08.2، إب ـ السدة : 07.5، تعز ـ المطار: 07.4، تعز- الحوبان: 06.7، صعدة :06.0، شبوة- بيحان: 04.0 ، صنعاء - المطار: 02.5، الحديدة: 01.9، عمران : 01.1 ، حجة: 01.0 والمحويت: 00.3 ملم .



وسجلت المحطات المطرية في أمانة العاصمة كميات تراوحت ما بين 2 ـ 12 ملم وفي سهل تهامة بين 0.1 - 04.0 ملم كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على مناطق واسعة من البلاد وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.



وحث سائقي المركبات على الطرقات على عدم تجاوز ممرات ومجاري السيول وعبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول، محذراً من التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.



وحذر كبار السن والأطفال ومرضى الربو من الرمال والأتربة المثارة بفعل الرياح النشطة في المناطق الصحراوية.