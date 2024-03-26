المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 32414

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32 ألفاً و414 شهيداً و74 ألفاً و787 مصاباً.



وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 81 شهيداً و93 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ172 على التوالي، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وبينت أن الاحتلال الاسرائيلي يشدد من حصاره للكوادر الصحية والمرضى والجرحى في مجمع الشفاء الطبي، ويحتجزهم داخل مبنى تنمية القوى البشرية بالمجمع غير المهيأ للرعاية الصحية، ويمنعهم من الخروج منه.