المؤتمرنت -

عاجل.. بيان جديد للقوات المسلحة اليمنية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ 6 عمليات عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات الـمسيَّرة، استهدفت أربع سفن ومدمرتين حربيتين في خليج عدن والبحر الأحمر، وعدداً من الأهداف الإسرائيلية في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوات البحرية والقوة الصاروخية نفذتا أربع عمليات مشتركة على أربع سفن، منها سفينة (MAERSK SARATOGA) الأمريكية في خليج عدن، وسفينة (APL DETROIT) الأمريكية في البحر الأحمر وسفينة (HUANG PU) البريطانية في البحر الأحمر وسفينة (PRETTY LADY) والتي كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.



وأشار البيان إلى أن سلاح الجوِّ المسير نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر، في حين نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت عدداً من الأهداف الإسرائيلية في منطقة أمِّ الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.