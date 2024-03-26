المؤتمرنت -

نائب رئيس المؤتمر يواسي آل الجبوبي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ صالح علي الجبوبي، عضو المجلس المحلي بمديرية كحلان عفار بمحافظة حجة، وكافة ال الجبوبي في وفاة المغفور له باذن الله تعالى نجله / عبدالعزيز صالح علي الجبوبي.



وعبّر الدكتور لبوزة باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وعميق المواساة لكافة افراد الاسرة بهذا المصاب .



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون"