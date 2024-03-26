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المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية عزاء ومواساة إلى

نائب رئيس المؤتمر يواسي آل الجبوبي

المؤتمرنت -
نائب رئيس المؤتمر يواسي آل الجبوبي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ صالح علي الجبوبي، عضو المجلس المحلي بمديرية كحلان عفار بمحافظة حجة، وكافة ال الجبوبي في وفاة المغفور له باذن الله تعالى نجله / عبدالعزيز صالح علي الجبوبي.

وعبّر الدكتور لبوزة باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وعميق المواساة لكافة افراد الاسرة بهذا المصاب .

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"








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