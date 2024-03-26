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نائب رئيس المؤتمر يواسي آل الجبوبي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ صالح علي الجبوبي، عضو المجلس المحلي بمديرية كحلان عفار بمحافظة حجة، وكافة ال الجبوبي في وفاة المغفور له باذن الله تعالى نجله / عبدالعزيز صالح علي الجبوبي.
وعبّر الدكتور لبوزة باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وعميق المواساة لكافة افراد الاسرة بهذا المصاب .
سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون"