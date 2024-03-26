المؤتمرنت -

الامين العام يعزي بوفاة اللواء الزيادي

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء / عبدالله سعد علي الزيادي - احد الضباط الذين اسهموا في الدفاع عن الثورة والجمهورية - والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/علي احمد سعد الزيادي، عضو اللجنه الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 200 مديرية الحداء، والى نجل الفقيد عبدالناصر عبدالله سعد الزيادي، واخوانه وكافة ال الزيادي بمديرية الحداء محافظة ذمار، عبّر أمين عام المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.



سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون"