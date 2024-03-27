المؤتمرنت -

12 شهيداً بقصف استهدف خيمة نازحين في خان يونس

استشهد 12 فلسطينياً وأصيب آخرون من بينهم أطفال، مساء الثلاثاء، في غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، نقلاً عن مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال شنت أيضا سلسلة غارات على عدة مناطق في مدينة رفح، جنوبي القطاع.



يشار إلى أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 32 ألفاً و414 شهيداً و74 ألفاً و787 جريحاً، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.