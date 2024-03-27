المؤتمرنت - ذمار - حسين الخلقي -

مؤتمر ذمار يبارك ضرب القوات المسلحة لأهداف صهيونية وامريكية وبريطانية

احتفاءً بالذكرى السنوية ال9 للصمود الوطني في وجه تحالف العدوان السعودي الإماراتي وبحضور عضو اللجنة العامة الشيخ/ علي محمد المقدشي، اقيمت أمسية رمضانية بمحافظة ذمار يوم أمس الثلاثاء 16 رمضان 1445 الموافق 26 مارس 2024 ، برئاسة الأستاذ/ حسن محمد عبدالرزاق، عضو مجلس الشورى رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار ، نظمها منتدى شباب الميثاق الوطني بذمار،

افتتحت بالنشيد الوطني ثم ايات من القرآن الكريم



في الأمسية الرمضانية تحدث عضو اللجنة العامه الشيخ / علي محمد المقدشي ، نقل تحيات وتهاني رئيس المؤتمر الشعبي العام المناضل الشيخ/ صادق بن أمين أبوراس للحاضرين بمناسبة الذكرى السنوية ال9 للصمود الوطني في وجه تحالف العدوان السعودي الإماراتي التي جاءت هذا العام خلال الشهر المبارك شهر رمضان



المقدشي أكد في كلمته على وحدة الصف التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام خلف قيادته الشرعية المنتخبة الوحيدة المتواجدة داخل الوطن بقيادة المناضل الشيخ / صادق بن أمين أبوراس ، رئيس المؤتمر الشعبي العام



وحيا عضو اللجنة العامة صمود شعبنا اليمني العظيم في وجه تحالف العدوان السعودي الإماراتي في ذكراه السنوية ال9 على التوالي ، مثمناً انحياز المؤتمر الشعبي العام الى صف الوطن مع كل القوى السياسية الوطنية المدافعه عن سيادة واستقلال اليمن وامام كل المؤامرات التي تستهدف وطننا وامتنا العربية والاسلامية خصوصاً قضية فلسطين التي تعد قضية العرب والمسلمين الأولى



واشاد المقدشي بوحدة الصف الوطني الذي فشل العدوان الصهيوني والامريكي والبريطاني والسعودي والاماراتي ومرتزقتهم في تفريقه وزعزعته، لان هذا الصف الوطني الموحد الشامخ مثل صخرة صلبة افشل العدوان والحصار وكل المؤامرات التي تحاك ضد بلادنا



وفي الأمسية القيت كلمتان من قبل عضو مجلس الشورى، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار، الأستاذ/ حسن محمد عبدالرزاق، وكذلك من قبل رئيس فرع احزاب التحالف الوطني الديمقراطي بالمحافظة ، الأستاذ/ حسين أحمد الصوفي



تضمنت الكلمتان مباركة الحاضرين وتأييدهم للخطوات التي تقوم بها قواتنا المسلحة في ضرب الأهداف الصهيونية والأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر والعربي، ونددت بالعدوان الأمريكي الغاشم على بلادنا، وايضاً بالعدوان الصهيوني المجرم على الشعب الفلسطيني الشقيق خاصة حرب الإبادة على قطاع غزه



كما ثمنت مواقف القيادة التنظيمية العليا للمؤتمر الشعبي العام بقيادة الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس، رئيس المؤتمر الشعبي العام



من جانبه رئيس منتدى شباب الميثاق الوطني الأخ/ عبدالخالق علي المنجر ، عضو قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة كان قد القى كلمة ترحيبية بالحاضرين ، كما تم الإستماع لقصيدة شعرية رائعة للشاعر/ علي صالح القعشمي رئيس جمعية الشعراء الشعبيين بمحافظة ذمار نالت استحسان واعجاب الجميع.



، الأمسية شهدت تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، ورفع الحاضرون التهاني والتبريكات لقيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالمناضل الشيخ / صادق بن امين ابو راس- رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة شهر رمضان المبارك



حضر الأمسيه الأستاذ/ محمد علي سعد السنباني رئيس فرع المؤتمر بجامعة ذمار عضو اللجنة الدائمة، وعدد من اعضاء قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة وفرع الجامعة و رؤوساء واعضاء بعض فروع الدوائر بالمديريات، وعدد من اعضاء اللجنتين الدائمة الرئيسية والمحلية وقيادات السلطة المحلية والقيادات التربوية والشبابية والشخصيات الاجتماعية والمشائخ والعقال، والأخ/ سعد عامر السنامي الأمين العام لمنتدى شباب الميثاق الوطني، عضو اللجنة الدائمة وقيادات واعضاء المنتدى.

