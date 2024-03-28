المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة السفير أحمد الكبسي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الاخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة السفير / احمد يحيى الكبسي ، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في مجال السلك الدبلوماسي وخدمة المجتمع.



واشار رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته العملية من خلال تمثيله اليمن في عدد من السفارات والبلدان، أو من خلال ادارته لمجلس الشباب و الرياضة.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد لؤي احمد يحي الكبسي، وإخوانه، وكافة آل الكبسي، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام ، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".