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المؤتمر نت - اهمية قيام القيادات التنظيمية بتوعية الجيل الجديد بالميثاق الوطني لمايمثله من حصانة ضد العمالة والولاء لغير اليمن خصوصاً في

شباب المؤتمر الشعبي العام : موقف بلادنا مع فلسطين جسد صدق الاخوة ووحدة المصير المشترك

المؤتمرنت -
شباب المؤتمر الشعبي العام : موقف بلادنا مع فلسطين جسد صدق الاخوة ووحدة المصير المشترك
اشاد الشيخ/ ناجي بن يحيى القوسي، القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب عضو الأمانة العامه بموقف بلادنا الداعم للقضية الفلسطينية ، وقال : صحيح ان هذا الموقف واجباً دينياً وقومياً وانسانياً جسد صدق الاخوة ووحدة المصير المشترك مع اشقائنا في فلسطين المحتلة وهم يواجهون حرباً ظالمة من العدو الصهيوني ، حرب ابادة جماعية على قطاع غزة.


وحيا القوسي في كلمته ابطال القوات المسلحة الذين استجابوا لمطالب شعبنا اليمني العظيم وابناء امتنا العربية والاسلامية بالقيام بضرب الاهداف الصهيونية والامريكية والبريطانية في البحر الاحمر والعربي، وسط مباركة كاملة وتأييد مطلق من ابناء شعبنا اليمني العظيم وفي المقدمة قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام، وقال إن هذا العمل البطولي مثل فخراً لكل اليمنيين لانه حاز على اعجاب الاشقاء العرب وفي المقدمة اهلنا في فلسطين المحتله


جاء ذلك خلال الأمسية الرمضانية التي اقامتها دائرة الشباب والطلاب امس الأربعاء 17 رمضان 1445 الموافق 27 مارس 2024 بحضور نواب رئيس الدائرة وعدد من القيادات الشبابية التنضيمية.


وفي الأمسية نقل القائم باعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب تحيات وتهاني رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس لشباب وطلاب المؤتمر الشعبي العام في كل ربوع الجمهورية اليمنيه وفي الخارج.

مؤكداً ان القيادة العليا للمؤتمر الشعبي العام تولي قطاع الشباب والطلاب كل الاهتمام والرعاية انطلاقاً من واجبها التنظيمي كونهم يمثلون نصف الحاضر وكل المستقبل، مشيرا الى أن اهتمام المؤتمر بالشباب يأتي ترجمة عملية وتجسيداً حقيقياً لما نص عليه الدليل الفكري والنظري للمؤتمر الشعبي العام ، الميثاق الوطني في مضامينه باعداد الشباب فكرياً وثقافياً وسياسياً واجتماعياً.

ودعا القوسي شباب المؤتمر الى مواصلة الوقوف صفاً واحداً مع شباب القوى الوطنية المدافعة عن سيادة واستقلال وعزة وازدهار اليمن

وحيا القوسي صمود شعبنا اليمني العظيم بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة للصمود الوطني في وجه تحالف العدوان السعودي الاماراتي الغاشم، وقال ان هذا الصمود سيستمر حتى النصر وتحقيق السلام العادل، مستنكرا استمرار العدوان الامريكي على بلادنا.



واوضح القائم باعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب إن الدائرة ستنظم مستقبلاً لقاءً لكل قيادات دائرة الشباب والطلاب بالامانة العامة و فروع المحافظات اليمنية عند توفر الوضع المناسب بعد زوال الصعوبات التي يعانيها شعبنا بسبب العدوان ومرتزقته

وحث القوسي شباب المؤتمر على مواصلة دورهم في تعميق الولاء الوطني في نفوس شباب الوطن والعمل على المزيد من تعزيز وحدة الصف التنظيمي والوطني للدفاع عن الوطن والتصدي لكل الاكاذيب والاشاعات التي تستهدف القيادات الوطنية والتنظيمية بسبب موقفها في صف الوطن ضد العدوان


من جانبه اشاد نائب رئيس دائرة الشباب والطلاب حميد اسماعيل السدعي، رئيس دائرة الشباب والطلاب بأمانة العاصمة صنعاء عضو اللجنة الدائمة، في كلمته بمواقف القيادة التنظيمية العليا للمؤتمر الشعبي العام بقيادة الشيخ المناضل/ صادق بن امين ابوراس ، الذي تجلى واضحاً من خلال الحرص على تعزيز وحدة الجبهة الداخلية مع القوى الوطنية للتصدي للعدوان ولكل المؤامرات التي تستهدف سيادة الوطن واستقلاله ووحدة اراضيه

و تحدث نائب رئيس دائرة الشباب والطلاب عضو اللجنة الدائمة عبدالله محمد الشريف عن اهمية تعزيز الوعي للتصدي لكل الشائعات التي تبثها وسائل اعلام تحالف العدوان ومرتزقته لمحاوله شق صف وحدة الجبهة الداخلية التي مثلت في وحدتها قوة كبيرة افشلت كل مخططات العدوان ومرتزقته


وبدوره حيا عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة ذمار عضو اللجنة الدائمة حسين علي الخلقي كل المؤتمريين الاوفياء الثابتين على مبادئهم وهم يلتفون حول قيادة المؤتمر الشعبي العام الشرعية الوحيدة بقيادة الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس "لم تهزهم المؤامرات والاغراءات ، لم تثنيهم عن الانحياز للوطن ضد العدوان لان المؤتمر الشعبي العام لايمكن ان يكون الا في صف الوطن"


رئيس دائرة الشباب والطلاب بمحافظة صعدة عضو اللجنة الدائمة أمين محمد كباس شكر من جانبه دائرة الشباب والطلاب بالامانة العامة على اقامة هذه الامسية، معبراً عن ارتياحه وهو يشاهد شباب المؤتمر الشعبي العام في كل محافظات اليمن او في فروع الخارج وهم يقومون بدورهم الوطني والتنظيمي رغم العدوان والظروف الصعبة التي ستنقشع قريباً بإذن الله.

وفي السياق اشاد رئيس دائرة الشباب والطلاب بمحافظة ذمار عضو اللجنة الدائمة فهد أحمد عيسى بحكمة وشجاعة وحنكة رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس "الذي يقود المؤتمر في هذه الظروف الصعبة والمعقدة وبلادنا تواجه عدواناً غاشماً" ، وقال ان شباب المؤتمر يبادلون رئيس المؤتمر الشعبي العام الوفاء بالوفاء.


وخلال الأمسية تواصل هاتفياً رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ارخبيل سقطره عضو اللجنة الدائمة الأستاذ/سعيد مسعود الجريري ، متمنيا التوفيق والنجاح للامسية الرمضانيه، آملا ان تتكلل بالاراء والافكار البناءة لما يخدم المصلحة الوطنية العليا "ومايخدم حزبنا الرائد المؤتمر الشعبي العام".


والى ذلك أكد رئيس دائرة الشباب والطلاب بمحافظة ريمه عضو اللجنة الدائمة هشام عبدالله المنتصر على اهمية قيام القيادات التنظيمية بتوعية الجيل الجديد بالميثاق الوطني لمايمثله من حصانة ضد العمالة والولاء لغير اليمن خصوصاً في هذه المرحلة وبلادنا تواجه عدوان ومؤامرات تستهدف استقلال وسيادة اليمن


وكان رئيس دائرة الشباب والطلاب بمحافظة صنعاء عضو اللجنة الدائمة مجاهد علي السماوي استعرض عدد من المقترحات للانشطة المستقبلية لدائرة الشباب والطلاب قائلاً ان دائرة الشباب والطلاب من اهم دوائر الامانة العامة تحمل فوق عاتقها مسؤوليه اعداد شباب المؤتمر الشعبي العام الذي يمثل شريحة واسعة" وهذا يحتم علينا مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون وتشجيع المبدعين والمبرزين في مختلف المجالات".

وكانت الامسية الرمضانيه قد رفعت التهاني والتبريكان لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس ومن خلاله لكافة قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام بمناسبة شهر رمضان المبارك وبالذكرى السنوية التاسعة ليوم الصمود الوطني.








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