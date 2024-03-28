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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات وتشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية، وهبوب رياح قوية

أمطار غزيرة ورياح قوية.. وتحذير من الضباب

المؤتمرنت -
أمطار غزيرة ورياح قوية.. وتحذير من الضباب
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات وتشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية، وهبوب رياح قوية على السواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، الضالع، ذمار، مأرب والجوف.

كما يُتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والسواحل الشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لهما.

وأشار المركز إلى احتمال تشكل الضباب أو الشبورة المائية على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية، وهبوب رياح قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تصل سرعتها إلى 26 عقدة وتنشط أحيانا على أرخبيل سقطرى تصل سرعتها إلى 21 عقدة.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: الحديدة : 06.4 ملم، الضالع : 03.6، لحج ـ طور الباحة : 03.0، صنعاء ـ حدة : 03.0، إب ـ السدة : 02.0، ريمة : 0.6، تعز ـ المعافر : 0.3، صنعاء ـ المطار: 0.4، ذمار ـ رصابة: 0.2 ، إب ـ بعدان: 0.2 ملم.

وهطلت أمطار متفرقة على محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، مأرب، البيضاء، عمران، المحويت وصعدة، وكانت خارج محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية ومن المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن استخدام الهاتف النقال والأجهزة الكهربية والتواجد بجوار الأشجار المرتفعة وفي الأماكن العالية تجنبا لضربات الصواعق.

كذلك حذر سائقي المركبات من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو الشابورة المائية، منبهاً الصيادين ومرتادي البحر في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن وأرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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