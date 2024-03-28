المؤتمرنت -

32552 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 32 ألفاً 552 شهيداً، و74 ألفاً 980 مصاباً.



وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن 62 شهيداً و91 مصاباً على الأقل.



ويتواصل لليوم الرابع والسبعين بعد المائة، العدوان غير المسبوق على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، مسببا دمارا للبنية التحتية ومأساة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعيش مئات آلاف سكان القطاع في ظروف صعبة للغاية في ظل انعدام الماء والكهرباء، ومنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إليهم.